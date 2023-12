Josh Emmett x Bryce Mitchell subiu para o card principal do pay-per-view do UFC 296

Com o cancelamento de Ian Machado Garry x Vicente Luque, a luta dos penas entre Josh Emmett e Bryce Mitchell foi transferida para o card principal do UFC 296.

A mudança ocorre depois que Machado Garry foi expulso do card após contrair pneumonia ao chegar a Las Vegas para a semana da luta. O CEO do UFC, Dana White, anunciou na quarta-feira que Machado Garry estava gripado, mas seus sintomas pioraram e ele foi diagnosticado com pneumonia, o que o impediu de competir.

Com Machado Garry de fora, Luque tentou encontrar um substituto no último segundo para o também peso meio-médio do UFC, Kevin Holland, mas a luta não aconteceu faltando apenas dois dias para o evento acontecer.

Quanto à nova luta do card principal, Emmett também terá um adversário substituto tardio, com Mitchell aceitando a luta após Giga Chikadze sofrer uma ruptura no músculo da virilha que o forçou a sair do UFC 296.

Emmett tenta voltar à coluna das vitórias após derrotas consecutivas para Yair Rodriguez e Ilia Topuria, enquanto Mitchell vem de uma vitória por decisão sobre Dan Ige.

A luta peso galo feminino entre Irene Aldana e Karol Rosa servirá agora como preliminar em destaque antes da transmissão pay-per-view, com o card principal do UFC 296 começando às 22h ET/19h PT.