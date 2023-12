Josh Giddey passou uma única noite com uma menor e depois a deixou, de acordo com os últimos relatórios

Tele Trovão da cidade de Oklahomaé o guarda de tiro, Josh Giddeyesteve envolvido em um escândalo alegando que ele estava em um relacionamento com uma garota que se dizia ser tão jovem, teve seu desenvolvimento mais recente, já que os relatórios sugerem que foi um caso de uma noite.

Giddey, nas reportagens, não sabia da idade dela quando se conheceram e ao saber que ela não tinha 19 anos no dia seguinte, encerrou imediatamente o vínculo, conforme “Code Sports”.

Vídeos contundentes sugerem que Josh Giddey manteve um relacionamento sexual com uma menor de idade

Diz-se que a menina teve acesso a uma boate que só admite maiores de 18 anos de acordo com o The New York Post, então neste cenário seria Giddeyexpectativa razoável de que ela fosse adulta em vez de menor.

Giddey ainda não abordou as acusações nem confirmou seu relacionamento com a garota no momento em que este artigo foi escrito. É importante ressaltar que nesta fase estas são apenas alegações sem nada comprovado.

Giddey está sob investigação da NBA e do Departamento de Polícia de Newport Beach, na Califórnia, onde a idade de consentimento é 18 anos, ao contrário de Oklahoma (onde o incidente aconteceu), que tem 16 anos.

Thunder de Giddey desanimador contra o Lakers

Para piorar a semana ruim, Giddey estava em quadra quando seu time do Thunder foi desmantelado por 133-110 por Los Angeles Lakers de LeBron James lado na sexta-feira, 1º de dezembro.

James continuou em boa forma ao marcar 21 pontos, 12 rebotes e seis assistências em 35 minutos de ação, o que é consistente com suas médias de temporada enquanto o Lakers tenta chegar às finais da NBA nesta campanha.

Giddey, por sua vez, marcou 14 pontos, sete rebotes e uma assistência na derrota para sua maior pontuação na temporada 2023/24, mas pouco pôde fazer para impedir que os campeões da NBA de 2020 caminhassem para a vitória.

O Thunder agora detém um recorde de 12-6 na Conferência Oeste e enfrentará Dallas Mavericks de Luka Doncic em 2 de dezembro no American Airlines Center para tentar reivindicar sua última vitória em busca do Os Timberwolves de Minnesota.