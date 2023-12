Josh Giddey sai mancando da quadra durante a vitória do Thunder sobre o Clippers após lesão no tornozelo

Trovão da cidade de Oklahoma guarda Josh Giddey saiu mancando da quadra depois de sofrer uma forte queda no segundo quarto da vitória do time em casa sobre o Clippers de Los Angeles na noite de quinta-feira no Paycom Center.

Giddey, de 21 anos, não voltou ao jogo devido a uma torção no tornozelo esquerdo. Ele terminou a disputa com 11 pontos em 4 de 5 arremessos, incluindo 3 de 3 de profundidade, além de três rebotes e quatro assistências.

Estrela do trovão Shai Gilgeous-Alexander liderou todos os artilheiros com 31 pontos para levar o OKC (19-8) à vitória sobre os Clippers (17-12) e à nona vitória consecutiva.

A temporada de Josh Giddey tem sido difícil

Giddey tem sido uma parte fundamental do sucesso do Thunder, com média de 11,8 pontos, 6,2 tabuleiros e 4,4 moedas por jogo.

Sua temporada foi ofuscada por uma investigação extrajudicial em andamento sobre um suposto relacionamento impróprio entre Giddey e um menor.