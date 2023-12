Juice WRLD se junta a Eminem para cantar Godzilla no evento Capítulo 5 de Fortnite, atrai reações mistas

Fortnite todos os jogadores estavam esperando na fila para conseguir um lugar na arena virtual onde Eminem ia ter seu show. O evento Capítulo 5 do popular videogame aconteceu no sábado e o Eminem concerto é o que todos esperavam. Um show de realidade virtual do Eminem que nunca havia acontecido antes iria competir com outros grandes eventos como o Travis Scott Fortnite concerto, que ainda é considerado o melhor evento da história do Fortnite. Embora este evento do Eminem também tenha sido espetacular, os fãs ficaram totalmente desapontados com o quão curto foi. O famoso rapper se apresentou por pouco menos de 2 minutos e tocou apenas duas músicas de seu repertório.

Veja Eminem cantando em FortniteRoberto Ortega

Eminem traz Juice WRLD de volta dos mortos

A maior surpresa deste evento curto, mas agradável, foi quando Eminem começou a cantar seu hit Godzilla do álbum ‘Music to be Murdered By’ de 2020. Uma música que apresenta o falecido grande Juice WRLD. Eminem se tornou uma versão kaiju de si mesmo enquanto cantava esse hit que também apresentava o falecido rapper. Foi quando as pessoas que estavam testemunhando o evento Fortnite ao vivo perderam a cabeça. Mas, novamente, as pessoas ficaram desapontadas com a curta duração do show. Comparado ao evento de 9 minutos de Travis Scott, isso não foi nada.

Após o término do evento, os fãs ficaram agradavelmente surpresos com o nível de produção, mas obviamente teriam gostado se o show durasse muito mais minutos do que realmente durou. Você pode assistir ao evento Fortnite Capítulo 5 Big Bang completo abaixo, todos os 13 minutos que incluem o evento Eminem X Juice WRLD. Aproveitar!