Julgamento de Jonathan Majors, motorista afirma que Grace Jabbar atingiu o ator

Grande atualização do Jonathan Majors julgamento de assalto… o motorista do SUV em que Majors e Grace Jabbari estavam brigando, depôs e testemunhou que achava que ela havia atingido a estrela de cinema.

Jonathan é acusado de agredir Grace enquanto tentava recuperar seu telefone depois que ela acreditou que o pegou mandando mensagens de texto para outra mulher – mas o depoimento do motorista pinta Grace como a agressora, e não o contrário.

Tomando depoimento na segunda-feira e falando por meio de um intérprete, o motorista testemunhou que manteve os olhos na estrada enquanto Jonathan e Grace brigavam na traseira de seu Escalade em março, dizendo ao júri que “tinha a sensação de que a garota havia batido no garoto”. “.. pela forma como ela lutava e pelos sons produzidos.”

É uma reviravolta interessante no julgamento… na semana passada, mensagens de texto entre Jonathan e Grace foram lidas em voz alta no tribunal, incluindo uma conversa em setembro de 2022, onde aparentemente se referiram a algum tipo de altercação em Londres.

Jabbari então respondeu: “Vou dizer ao médico que bati a cabeça se for. Vou esperar mais um dia, mas não consigo dormir e preciso de analgésicos mais fortes. Só isso: por que eu contaria o que realmente aconteceu quando ficou claro que eu quero estar com você.”

O motorista do serviço de automóveis também testemunhou que Jonathan e Grace deixaram o carro em determinado momento, discutindo do lado de fora, em uma esquina de Manhattan… e disse que Majors estava “empurrando-a de volta para dentro do carro para se livrar dela”.