Cidade de Manchester pode ser oficialmente declarado o melhor time do mundo depois de vencer seu primeiro Mundial de Clubes com uma vitória por 4 a 0 sobre os gigantes sul-americanos, Fluminensena final na noite de sexta-feira.

O projecto de Abu Dhabi, concebido para investir quantias incompreensíveis de dinheiro em Cidade de Manchester alcançou seu objetivo principal… tornar-se o melhor time do mundo. Após 15 anos de gastos excessivos, recrutamento excepcional e uma taxa de violações do FFP sobre as suas cabeças, o objectivo tornou-se finalmente uma realidade.

Julian Alvarez, do Manchester City, comemora após marcar o gol de 4 a 0Ali HaiderEFE

É claro que, embora haja também um foco na promoção de Abu Dhabi como um estado em todo o mundo, a principal razão para do Manchester City a existência moderna desde 2008 tem sido para Abu Dhabi “ganhar”.

Eles mostraram ao Catar como se faz e chegaram à mesa antes mesmo do Reino da Arábia Saudita. No que diz respeito aos Estados do Golfo, Abu Dhabi é o mais bem-sucedido no futebol.

Pep Guardiola foi o ingrediente chave

Anos de fracassos dispendiosos e recrutamento inconsistente chegaram ao fim para Cidade de Manchester o momento Guardiola chegado. Seu trabalho com Txiki Begiristain e Ferran Soriano tem sido impecável.

Cidade de Manchester construíram uma equipe como a maioria só pode sonhar, e foi apenas uma questão de tempo até que alcançassem o sucesso no cenário mundial.

O Mundial de Clubes a final de sexta-feira foi o culminar de 15 anos de investimento e trabalho. Cidade de Manchester facilitou o trabalho do melhor time da América do Sul.

O que foi apelidado antes do pontapé inicial como um incrível choque de estilos entre Guardiola and Fernando Diniz, foi o espanhol quem saiu vitorioso.

Cidade deu partida elétrica com Nathan Aké acertando um chute na trave depois de menos de 45 segundos, no entanto Juliano Alvarez foi o mais rápido no rebote e bateu a bola na rede vazia.

Estava 2 a 0 depois de meia hora Nino marcou um gol contra. Ele estava tentando cortar um corte através do Fluminense área de grande penalidade e inadvertidamente virou-a para a rede.

As coisas poderiam ter piorado para a seleção brasileira antes do intervalo, quando Jack Grealish abriu caminho entre os defensores antes de disparar um chute em direção ao gol, no entanto Fábio fez uma defesa atlética para negar o golo ao internacional inglês.

Fábio então manteve Cidade afastado mais duas vezes, mantendo Phil Foden e Bernardo Silva fora da súmula.

Às vezes parecia uma sessão de treinamento de defesa versus ataque, pois Cidade tentou o terceiro gol, mas ele só aconteceu aos 72 minutos.

Álvarez completou o que foram 12 meses surpreendentemente impressionantes para ele com uma assistência para O pécom o graduado da academia deslizando a bola para casa.

A goleada ficou completa aos 88 minutos, quando Matheus Nunes produziu uma assistência da mais alta qualidade, cortando a bola para o gol Álvarezque marcou o segundo da tarde e se sagrou campeão mundial em nível de clubes, acompanhando suas façanhas internacionais pela Argentina, no Catar.