Julio Cesar Chavez faz críticas contundentes à última luta de Ryan Garcia

Ryan Garcia conseguiu a vitória sobre o mexicano Óscar Duarte com um nocaute contundente, silenciando muitos críticos, pois foi uma luta que representou uma oportunidade para o lutador norte-americano se redimir após a derrota para Gervonta Davis em abril.

Apesar da vitória, Ryan Garcia o desempenho não convenceu a todos, já que o ex-campeão mexicano Júlio César Chávez expressou sua insatisfação ao afirmar que Garcia passou grande parte da luta correndo.

Ryan Garcia abandona lenda do rap por briga contra Oscar Duarte

“Que tipo de boxe estou assistindo agora?” ele comentou durante a transmissão da luta na TV Azteca.

Foi uma crítica Ryan atuação complicada contra um lutador mexicano de muita força e que chegou nesta luta com 11 nocautes consecutivos.

O que Ryan Garcia planeja fazer a seguir?

A luta contra Duarte revelou-se um desafio significativo para García, já que ele era um oponente agressivo e também conseguiu machucar Ryan com socos poderosos com a mão direita, o que o fez recuar.

Foi no final do oitavo round quando “KingRy” acertou seu oponente com um golpe na têmpora que o colocou Duarte em perigo.

O favorito percebeu a situação e atacou para mandá-lo para a tela e, embora o mexicano tenha se levantado, foi quando o árbitro contou até 10 e não permitiu que ele continuasse que levou a García vitória de retorno.

Ryan Garcia, que ganhou US$ 30 milhões em sua luta contra Gervonta Davis em abril passado, ganhou US$ 5 milhões contra Duarte de acordo com vários relatórios, apenas um sexto de seus ganhos anteriores, e como campeão dos superleves da WBA, ele agora quer uma luta definitiva pelo título.