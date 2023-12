Justin Gaethje ‘esperando a chamada’ para a disputa pelo título, Islam Makhachev emite aviso em resposta

Justin Gaethje espera que 2024 finalmente lhe traga a tão esperada chance pelo título contra o atual campeão dos leves do UFC, Islam Makhachev.

Após vitórias sobre Rafael Fiziev e Dustin Poirier no ano passado, Gaethje se tornou o candidato número 1 na divisão, mas parecia que ainda teria que esperar por sua oportunidade depois que Charles Oliveira recebeu um cartão amarelo contra Makhachev em outubro. Oliviera finalmente caiu fora da luta depois de sofrer um corte horrível durante o treino que o impediu de competir e o campeão peso pena do UFC Alexander Volkanovski o substituiu em curto prazo.

Agora Gaethje quer a chance de enfrentar Makhachev no ano novo, já que Oliveira já está fora da revanche marcada.

“Aguardando a ligação”, escreveu Gaethje em Twitter. “Pronto quando você estiver no UFC, Dana White. Vamos ver quem consegue chutar os outros primeiro, Islam Makhachev.

“’Do Bronx’ [Charles Oliveira] teve sua chance e não apareceu para a revanche. É o que é.”

A referência ao chute na cabeça é uma homenagem a Gaethje nocauteando Poirier com um chute violento em julho que o colocou perto do topo do ranking dos leves. Enquanto isso, Makhachev deu um golpe na revanche contra Volkanovski, quando eles se enfrentaram pela segunda vez em outubro.

Por sua vez, Makhachev já havia pedido novas competições em vez de buscar revanche contra adversários anteriores como Oliviera, então parece que ele está na mesma página que Gaethje.

No que diz respeito à troca de chutes na cabeça, Makhachev enviou um aviso não tão sutil a Gaethje sobre um possível confronto caso eles se encontrassem em um futuro próximo.

“Posso fazer mais do que chutar”, escreveu Makhachev em resposta. “Tome cuidado.”

O UFC ainda não marcou oficialmente a próxima defesa de título de Makhachev, então é impossível saber ao certo quem vai lutar com ele. Makhachev normalmente não compete durante o Ramadã, que vai de 10 de março a 9 de abril de 2024, o que pode impedi-lo de lutar no histórico card do UFC 300, em 13 de abril, mas ele ainda não abordou possíveis datas para seu retorno.