Justin Jefferson vai para o vestiário após sofrer forte pancada após lesão

Minnesota Vikings receptor amplo Justin Jefferson (peito) não retornará ao confronto da semana 14 de domingo contra o Invasores de Las Vegas no Allegiant Stadium depois de receber um grande golpe ao receber um passe do quarterback Josh Dobbs perto do meio do campo.

Jefferson, de 24 anos, perdeu os últimos sete jogos devido a uma lesão no tendão da coxa e esteve ótimo nas poucas jogadas contra os Raiders. Ele foi inicialmente listado como questionável para retornar no domingo, antes de ser descartado.

Justin Jefferson surpreende Kirk Cousins ​​com nova rede ao vivo na TVParker Johnson

Na sua ausência, Minnesota venceu as cinco primeiras partidas. embora três estivessem com o agora lesionado QB Primos Kirk.

O retorno de Jefferson, no entanto, foi uma celebração para os Vikings com 6-6, que ainda buscam uma vaga na pós-temporada. Eles esperam que a lesão não seja grave.

Josh Dobbs é o culpado pela lesão de Justin Jefferson?

Aposentado NFL quarterback Tom Brady recentemente se tornou viral por chamar a liga atual de “medíocre” por vários motivos.

Um de seus pontos principais, porém, foi como os QBs falham em proteger seus recebedores da defesa, jogando a bola fora em vez de passá-la para um WR desprotegido.

Brady, 46, acredita que as regras atuais da NFL fazem com que os QBs dependam dos árbitros para proteger suas estrelas. Dobbs poderia ter feito um trabalho muito melhor no passe para Jefferson.