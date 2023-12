Justin Timberlake fala sobre o drama do livro de Britney Spears no Vegas Show

Como você sabe, JT subiu ao palco para se apresentar em um teatro na inauguração do elegante Fontainebleau Las Vegas na quarta-feira à noite – mas, enquanto preparava seu hit, “Cry Me A River”, de repente ele fez seu breve comentário .

Confira esta nova filmagem… Antes de começar a música, JT virou-se para a multidão lotada e disse: “Sem desrespeito”, aparentemente referindo-se a Britney, que criticou a faixa por sua ligação com o relacionamento deles em seu livro, “The Woman In Me”, publicado em outubro.

JT criou a música após seu rompimento com Brit em 2002, aludindo à infidelidade na letra e, em um vídeo que a acompanha, dividiu os holofotes com uma mulher que se parece um pouco com Brit.