Justin Timberlake fica no Wynn Las Vegas depois de se apresentar no Fontainebleau

Justin Timberlake aparentemente ganhou um monte de $$$ por sua apresentação durante a inauguração do Fontainebleau Hotel em Las Vegas na quarta-feira, mas ele desencadeou uma guerra hoteleira ao passar a noite no Wynn.

Justin compartilhou uma foto após sua grande aparição no grande evento de Fontainebleau, passeando pelo corredor de um hotel com sua esposa, Jéssica Biel . O problema é… algo parecia errado.

Os detetives das redes sociais notaram que o corredor não faz parte do Fontainebleau… é o Wynn! Então, o cara recebeu US$ 6,1 milhões do Fontainebleau e optou por colocar a cabeça em um travesseiro Wynn.

O pessoal do Wynn achou a postagem de JT irresistível… postando novamente a foto no IG do hotel com a legenda “onde todo mundo acaba”.