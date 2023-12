Jusuf Nurkic ainda respeita Draymond Green: não sei o que as pessoas passam

A confronto unilateral com Jusuf Nurkic na noite de terça-feira levou a Draymond Verdesuspensão por tempo indeterminado do NBAuma decisão tomada à luz do Guerreiros do Golden State a tendência do astro para conduta antidesportiva, apesar de seu sucesso como peça-chave na dinastia mais recente da NBA.

Enquanto VerdeAs ações de Green destruíram sua reputação em alguns cantos do mundo do basquete, alguns continuam a ter Green em alta estima por suas conquistas no piso duro – incluindo quatro campeonatos e um Jogador Defensivo do Ano honra em 2017. Curiosamente, Nurkic – o homem cujo rosto encontrou a mão de Green Fénix na terça-feira – continua fã do Guerreiros avançar mesmo depois de tudo o que aconteceu.

Jusuf Nurkic após levar soco de Draymond Green: “ele precisa de ajuda”Parker Johnson

Nurkic: Muito respeito por um campeão da NBA

Falando aos repórteres na quarta-feira, Nurkic reiterou a sua afirmação de que Verde precisa de ajuda profissional para voltar ao seu melhor na quadra de basquete. Mas também deixou clara sua admiração pelo jogador de 33 anos, que seria uma aposta infalível Hall da Fama homenageado em circunstâncias normais.

Nem Nurkic nem o resto do NBA espera-se que veja Green por um tempo. Antes de retornar à ação competitiva, Green deve passar por aconselhamento e atender aos critérios estabelecidos pelo Guerreiros e a NBA. Mas sempre que ele voltasse, Nurkic disse que seria mais um apoiador.

“É meio triste ver as pessoas indo na direção errada”, disse ele. “Quero que ele tenha sucesso e ainda seja o Draymond todos nós sabemos. Não tenho sentimentos ruins ou qualquer ódio por ele.”

Green ainda pode ter sucesso na NBA?

Verdeduas vezes Totalmente NBA seleção, ajudou a transformar a estratégia da NBA como parte do Guerreiros‘famoso “Alinhamento da Morte”. Mas Estado Dourado talvez estivesse farto de seu comportamento.

Green jogou apenas 15 partidas nesta temporada, com média de 25 minutos por noite – seu menor total desde a temporada 2013/14, o segundo na NBA. Além do mais, os Warriors estão a caminho de perder os playoffs pela primeira vez desde 2021, apesar de outra temporada brilhante de Stephen Curry.

Se isso acontecer, uma organização conhecida pela sua agressividade poderá não hesitar em encontrar uma saída para o pesado contrato de Green.