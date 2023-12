Kadarius Toney Offsides Call impactado por ‘Tush Push’, diz Dean Blandino

Reproduzir conteúdo de vídeo



Se os torcedores do Chiefs querem culpar alguém pela penalidade ofensiva de impedimento que frustrou sua tentativa de retorno no domingo, deveria ser o Philadelphia Eagles… é o que diz Reitor Blandinoquem conta TMZ Esportes sua jogada “Tush Push” pode realmente ter impactado a decisão durante o jogo do Bills.

O ex-vice-presidente de arbitragem da NFL disse acreditar que os árbitros estão marcando faltas na linha de scrimmage com muito mais atenção este ano devido à natureza do jogo “Brotherly Shove” dos Birds – e isso está levando a mais chamadas como aquela contra Kadarius Toney no Arrowhead Stadium na noite de domingo.

“Você pensa em 2015 a 2022”, disse Blandino, “houve apenas 14 impedimentos ofensivos marcados em toda a liga. Este ano já, com a convocação de Toney, há 13. Então, é definitivamente um ponto de ênfase este ano”.

Dito isso, porém, Blandino deixou claro que a bandeira contra Toney era a decisão certa.

“Isso foi claramente uma falta”, disse ele. “Os funcionários têm que avisar.”

Patrick Mahomes ainda estava chateado com a reunião por impedimento com Josh Allen após o jogo. #Billsmáfia pic.twitter.com/6TYGJ1xnS9 – Thad Brown (@thadbrown7) 11 de dezembro de 2023

@thhadbrown7

Claro, Patrick Mahomes discordo veementemente – heh absolutamente derretido depois que a bandeira foi lançada … chamando-a de “terrível pra caralho”, e mais tarde explicando que gostaria que os árbitros tivessem simplesmente deixado passar.

Blandino disse que, como fã do jogo, entende o sentimento – embora tenha dito que se os árbitros definirem as coisas de forma diferente com base na situação do jogo, isso poderá ter implicações ainda mais drásticas.

“Você diz: ‘Deixe os jogadores decidirem o jogo'”, disse Blandino. “O problema com isso é que você diz isso aos funcionários e então eles dizem: ‘K, não vamos ligar para nada nos últimos dois minutos’”.

“Os jogadores e os treinadores entenderão isso e dirão: ‘Ei, vamos nos safar – vamos jogar de forma mais agressiva, vamos ir além.’ E então o jogo será decidido injustamente por um motivo diferente”.