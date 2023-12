Kainos está ATRÁS de profissionais para VÁRIAS ÁREAS

A Kainos, empresa que é a primeira BPOTECH do Brasil e referência em soluções no relacionamento da sua marca com o seu consumidor, está contratando novas pessoas para preencher o seu time. Desse modo, antes de falar mais sobre a companhia, confira a lista de oportunidades disponíveis:

Consultor (a) de Relacionamento – SAC – São Paulo – SP – Telemarketing / Call Center Receptivo;

Analista de Monitoria Sênior -São Paulo – SP – Qualidade;

Auxiliar de Manutenção – São Paulo – SP – Manutenção em Geral: Responsável por garantir a funcionalidade da infraestrutura ( pequenos reparos, manutenção, pinturas. acompanhar fornecedores, manutenções em geral;

Técnico (a) de Suporte Mecatrônica – Bilíngue – São Paulo – SP – Engenharia Mecânica, Mecatrônica;

Atendente de SAC – Chat do Aplicativo – São Paulo – SP – SAC;

Operador (a) de Telemarketing SAC – São Paulo – SP – Telemarketing / Call Center Receptivo;

Consultor (a) de Relacionamento – Taubaté – SP – SAC;

Atendente de SAC – CHAT – São Paulo – SP -Call Center Receptivo;

Operador (a) de Atendimento – Ativo de Vendas – São Paulo – SP – Telemarketing: Atendimento VOZ ao cliente auxiliando em transações, passando informações e resolvendo problemas;

Operador (a) de Cobrança – São Paulo – SP – Crédito e Cobrança;

Operador (a) de Rede de Telefonia – São Paulo – SP – Telemarketing;

Técnico (a) Mecânico de Manutenção – São Paulo – SP – Manutenção Mecânica;

Analista de Treinamento Pleno -São Paulo – SP – Telemarketing.

Mais sobre a Kainos

Sobre a Kainos, é válido deixar claro que a empresa tem a inovação como premissa básica de seu modelo de negócio, construímos uma forma de atendimento voltada para soluções inovadoras de tecnologia e serviços de atendimento, gestão de qualidade, treinamento e desenvolvimento, mobile e consultoria.

Além disso, une experiência, alta tecnologia e eficiência em todos os projetos, além de possuir expertise em entender necessidades e em otimizar custos e tempo em atendimento multicanal, levando sempre em conta as particularidades das empresas e focando nos resultados.

Consulte alguns benefícios

Convênio médico;

Convênio odontológico;

Vale refeição;

Vale transporte;

Dentre outros.

Como se inscrever?



Como a lista de vagas está acima, a candidatura ocorre de maneira fácil. Você só precisa ACESSAR A PÁGINA da InfoJobs, onde a empresa está oferecendo as oportunidades. No site, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga (requisitos, benefícios, etc..) com atenção e se candidatar.

