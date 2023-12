Kanye West chega à Disneylândia com a esposa Bianca Censori e filha North West

North esteve muito na Disneylândia com seus pais famosos e outros membros da família ao longo dos anos – mas esta é a primeira vez que ela esteve com a madrasta Bianca – em vez de Kim Kardashian – pelo que vimos.

O TMZ obteve fotos do trio percorrendo as enormes multidões do feriado da Disneylândia com um guia turístico pessoal da Disney, é claro, e alguns seguranças a reboque.