Kanye West é flagrado tirando foto com Will Smith em voo de primeira classe

EUn uma convergência inesperada de números controversos, Kanye West e Will Smith foram vistos chegando a Los Angeles em um voo vindo dos Emirados Árabes Unidos.

As duas celebridades, ambas enfrentando recentes desafios à sua imagem pública, ganharam as manchetes ao desembarcarem de um Avião da Emirates com origem em Dubai.

Kanye West gera polêmica com novo discurso retórico em Las VegasTwitter

Uma foto que circulou nas redes sociais capturou um fã posando entre as estrelas em apuros na cabine da primeira classe do voo internacional. Kanye West46 anos, vestiu um moletom preto com gola redonda e uma cobertura preta para a cabeça, enquanto Will Smith55 anos, optou por um look casual com camiseta azul.

Este encontro segue a sua aparição conjunta anterior em Miami durante Arte Basileia, onde ambos os artistas foram vistos separadamente interagindo com a cena artística. Will Smithnotavelmente, foi observado pulando em galerias com um Jada Pinkett Smith parecido no início do mês.

Por que Kanye West está nas notícias?

Kanye West, por outro lado, fez sucesso em Miami no dia 10 de dezembro, fazendo uma aparição discreta na boate E11even. Sua visita incluiu festas para ouvir sua nova música, que enfrentou acusações de conter letras anti-semitas.

As circunstâncias que cercam Reunião de West e Smith no Oriente Médio permanecem obscuros, mas a amizade de longa data entre os dois pode ter desempenhado um papel, possivelmente fornecendo uma plataforma para discussões partilhadas sobre as suas recentes controvérsias.

Will Smith manteve-se discreto após seu infame incidente no Oscar, onde ele deu um tapa em Chris Rock depois de uma piada sobre Jada Pinkett Smith. A Academia posteriormente proibiu Smith de comparecer ao Oscar por uma década.

Além disso, sua vida pessoal foi examinada depois Jada revelou sua separação secreta de sete anos em outubro.

Enquanto isso, Kanye West enfrentou uma queda em desgraça depois de twittar declarações polêmicas expressando o desejo de “contribuir à morte 3 para o povo judeu”.

Posteriormente, ele perdeu parcerias lucrativas de marca com Adidas e Balenciaga, junto com seu status de bilionário. Apesar da reação pública, West gerou ainda mais polêmica em novembro, quando foi pego ouvindo sua faixa “Vultures”, com a letra polêmica: “Como sou anti-semita? Acabei de foder uma cadela judia”.

O encontro inesperado destas duas personalidades de destaque acrescenta outra camada de intriga às suas respectivas narrativas aos olhos do público.