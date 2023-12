Kanye West posta mensagem em hebraico pedindo desculpas a toda a comunidade judaica

A algumas semanas atrás, Kanye West voltou às suas já deploráveis ​​atividades de discursos anti-semitas contra a comunidade judaica. Durante uma de suas festas de escuta pública, ele ficou exaltado ao falar sobre o suposto Agenda sionista e as muitas empresas que ele acredita serem donas do mundo. Em suas declarações, ele ainda parecia não se desculpar por seus comentários totalmente antijudaicos. Mas em Dia de Natal, aconteceu um milagre que muitos ainda duvidam que seja real. Uma mensagem escrita inteiramente em hebraico apareceu em Kanye West redes sociais se desculpando por tudo que ele disse. Esta mensagem foi dirigida a toda a comunidade judaica.

Kanye West está realmente arrependido de seus comentários antijudaicos?

Considerando relatórios anteriores sobre as lutas de Kanye West contra doenças mentais, é perfeitamente possível que ele esteja lutando agora. Durante as celebrações do dia de Natal, esta mensagem à comunidade judaica foi postada em suas histórias no Instagram: “Peço sinceras desculpas à comunidade judaica por qualquer explosão não intencional causada por minhas palavras ou ações, não foi minha intenção ferir ou desrespeitar, e eu Lamento profundamente qualquer dor que possa ter causado. Estou empenhado em começar por mim mesmo e aprender com esta experiência para garantir maior sensibilidade e compreensão no futuro.”

Mas não há como saber se Kanye West está realmente arrependido por suas ações ou não. Ele não parecia incomodado com todas as coisas odiosas que vomitou algumas semanas atrás, parecia animado enquanto dizia tudo o que tinha em seu peito. É apenas uma questão de tempo até descobrirmos a razão pela qual ele escreveu esta nova mensagem. O próprio Kanye West afirmou no passado que não é contra a comunidade judaica, mas contra as pessoas que têm tanto poder e também são judias. Com isso dito, certamente mais de um apreciou esse pedido de desculpas de Kanye West. Mas será que é sincero? Você é o juíz.