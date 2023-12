Kanye West pousa em Los Angeles com Will Smith após rápida viagem ao Oriente Médio

Kanye West aparentemente esteve muito no ar nas últimas 48 horas – porque o cara acabou de desembarcar em Los Angeles com ninguém menos que Will Smith … isto depois de uma rápida viagem ao Médio Oriente.

Esta foto de Will e Ye posando juntos com uma mulher para uma selfie a bordo de um voo de primeira classe está circulando on-line, e dizem que… ela os retrata a bordo de um avião da Emirates que partiu de Dubai para Los Angeles no domingo, com KW e companhia . agora de volta aos Estados Unidos.

Se isso parece confuso, você não está sozinho. É verdade, Kanye estava literalmente aqui em Los Angeles outro dia… chegando à Disneylândia Quinta-feira com sua esposa, Biancae sua filha Norte.

Claro, ele também estava em Las Vegas no dia seguinte (sexta-feira), onde foi em um conta desequilibrada … e mais uma vez invocou o nome de Adolf Hitler, para não mencionar Jesus.



Parece que em algum momento entre aquela época e agora… Ye pegou um avião do outro lado do mundo para fazer algo na Arábia Saudita, onde esteve gastando muito do seu tempo nos últimos dois meses ou mais trabalhando em seu novo álbum. Talvez ele tenha voltado para isso?

De qualquer forma, parece que ele encontrou Will no caminho de volta para casa… e eles embarcaram juntos.

O próprio Will estava visivelmente por aí e documentou tudo publicamente em seu IG… se apresentando em um festival de música na Arábia Saudita ao lado DJ Jazzy Jeff … e seu filho Jaden o que estava lá também

Não está claro quem mais poderia estar no avião com eles ou até que ponto todos eles interagiram – mas apenas por esta foto, fica bem claro que eles são pelo menos um tanto íntimos/amigáveis.

Quanto a Ye… ei, o cara ainda é podre de rico e pode ir a qualquer lugar que quiser com um piscar de olhos. Ele poderia ter perdeu centenas de milhões ano passado, mas ele ainda tem muitos Benjamins em seu nome. Isso fica claro nesta viagem aparentemente repentina de mais de 13.000 quilômetros.