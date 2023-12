Tele é rapper Kanye Westhoje conhecido como vósestá mais uma vez gerando polêmica depois que fotos dele vazaram na festa de audição que ele organizou para seu próximo álbum ‘Vultures’, onde ele é visto usando capuzes semelhantes aos da Ku Klux Klan, mas de preto.

A festa aconteceu no Art Basel em Miami, Flórida, onde foi batizada de ‘Vultures Rave’ onde não só as roupas usadas por West foram fonte de polêmica, como revive suas acusações anteriores de anti-semitismo com linhas bastante polêmicas .

A esposa de Kanye West, Bianca Censori, chega ao Art Basel Miami e deixa pouco para a imaginação

Outros apontaram que o rapper e Kim Kardashianfilha, noroesteestava presente no palco com o pai, parecendo um tanto incomodada com o que estava acontecendo e com Oestecomportamento de durante a performance.

noroeste não era sua única filha no palco, com seus irmãos mais novos, de cinco anos Chicagoe uma criança de oito anos Santo também estando lá, todas as crianças também de Kardashianalém de sua atual esposa, Censores Biancaque também estava presente.

Todo o incidente irritou Kardashianque deseja que seus filhos vivam uma infância normal, livre das controversas excentricidades do Ocidente, mas aparentemente não pode poupá-los disso.

Kanye e suas controvérsias neonazistas

Kanye West tem estado envolvido nos últimos anos em diversas polémicas, depois de em 2022 ter tentado reanimar a sua carreira política com a ajuda de figuras da extrema-direita americana como o neonazista Nick Fontes ou o supremacista branco Milo Yannopoulos.

Ele até elogiou Adolf Hitler nas teorias da conspiração populares mostram Infowars com Alex Joneso que lhe rendeu uma condenação quase universal.

Ele também fez comentários durante um concerto onde parecia evocar estereótipos sobre o controle judaico na mídia e em questões financeiras, que é uma fonte de longa data de narrativas e teorias anti-semitas. Estas observações foram amplamente criticadas por perpetuarem estereótipos prejudiciais.