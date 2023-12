Kardashian Hot Shots de 2023… O presente que continua sendo oferecido!

Precisa adicionar um toque de tempero à sua temporada de férias? Bem, os KarJenners têm o que você precisa – exibindo suas curvas o ano todo – e que melhor momento para recapitular aquelas fotos de biquíni escaldantes do que agora?

Depois de ficar com biquínis minúsculos mais do que nunca, você terá esperança Kim & Kourtney Kardashian desça pela chaminé hoje à noite… com alguns Kylie Jenner para inicializar.