Kareem Abdul-Jabbar hospitalizado após cair e quebrar o quadril

Kareem Abdul-Jabbar sofreu um acidente feio em um show em Los Angeles – e a lenda da NBA acabou no hospital com o quadril quebrado, descobriu o TMZ.

Seu representante, Débora Morales, nos conta… Kareem estava participando do show na noite de sexta-feira – mas não estava claro quem estava se apresentando e onde. De qualquer forma, o ex-craque do Lakers acidentalmente caiu no chão, quebrando o quadril.