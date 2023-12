Kate Middleton e Príncipe William desejam boas festas com foto espetacular de família

Tele futuro rei da Inglaterra, Príncipe Williame sua esposa compartilharam uma comovente fotografia em preto e branco como parte de suas saudações de final de ano, refletindo a essência da família real em toda a sua glória.

Na fotografia, tirada pelo talentoso fotógrafo de moda Josh Shinner, o Príncipe e Princesa de Gales posar graciosamente e com estilo em torno de uma elegante cadeira de veludo. No assento de honra está sentada a adorável Princesa Charlotte (terceira na linha de sucessão ao trono), irradiando ternura e alegria.

Ao lado dela, o Príncipe George (segundo na linha de sucessão ao trono) e o Príncipe Louis (quarto na linha de sucessão ao trono), com sorrisos discretos e olhares cativantes, completam a comovente cena familiar.

A escolha de compartilhar esta fotografia nas felicitações de final de ano reflete a harmonia e o amor que impera em Kate Middleton e Príncipe Williamcasa, transmitindo uma sensação de unidade e felicidade mais de um ano após a morte de sua avó, a Rainha Elizabeth II.

Com a aproximação do Natal e do final do ano, a fotografia reflecte que o Príncipe e Princesa de Gales estão prontos para celebrar estas festividades especiais num ambiente de aconchego familiar, além de serem um presente para os fãs da família real, permitindo-lhes partilhar a alegria e a felicidade que caracterizam estes momentos.

O gesto de Kate durante uma fuga rápida

Há alguns dias, o Princesa de Gales mostrou seu apoio incondicional ao marido em uma doce troca com uma menina durante a viagem do casal à Escócia.

William e Kate dão um passeio na nova linha Elizabeth antes de irem ao pub tomar algumas cervejas

O Príncipe e Princesa de Galesambos com 41 anos, fizeram uma excursão conjunta a uma cidade no norte da Escócia, Burghead, onde se encontraram com organizações de saúde mental que apoiam jovens em comunidades rurais.

Uma garotinha perguntou quem ela era e Kate respondeu: “Quem sou eu? Sou casada com William“, o que foi uma surpresa, pois Kate não se apresentou como princesa ou membro da Família Real, com quem se casou em 2011.