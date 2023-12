Kathy Griffin pede o divórcio

Kathy Griffin não parece muito nostálgica com aniversários… porque ela decidiu terminar o casamento, assim como fez Randy Bick teriam comemorado seu 4º.

Kathy entrou com o pedido de divórcio na quinta-feira no condado de Los Angeles, citando diferenças irreconciliáveis. De acordo com os documentos, obtidos pelo TMZ, ela e Randy têm um acordo pré-nupcial… que ela deseja que o tribunal aplique. Tradução: não há necessidade de o juiz conceder pensão alimentícia.