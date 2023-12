Keleigh Sperry revela a verdade por trás do anel de aniversário de Taylor Swift – Quem foi o autor do presente deslumbrante?

EUuma reviravolta surpreendente na especulação em torno Taylor Swift anel de aniversário deslumbrante, atriz Keleigh Sperry revelou que ela era a mente por trás do presente deslumbrante.

Rápido foi vista exibindo o anel adornado com joias durante as comemorações de seu 34º aniversário em 13 de dezembro, espalhando rumores de que seu namorado, Kansas City Chiefinal apertado Travis Kelcepresenteou-a com o luxuoso acessório.

Colocando os rumores de lado, Keleigh Sperry levou para Instagram para compartilhar uma foto do anel aninhado em uma caixa vermelha, escrita na imagem, “Adorei este anel que fiz para minha amiga, ela está enfeitada com joias.”

A postagem também incluiu um golpe alegre nos meios de comunicação, incluindo sites de fofocas nas redes sociais. DeuxMeo que alimentou especulações sobre a origem do anel. Esperry afirmou, ‘Então, para todos os meios de comunicação e Melissa da DeuxMoi, aqui está!’

O misterioso anel era um pedaço de si mesmo

O anel apresenta um tamanho grande opala pedra preciosa com um halo de Topázio azul no exterior. O presente inesperado e atencioso de Esperry para Rápido tornou-se outro momento memorável no ano agitado da estrela pop.

O cantor apresentou a peça marcante como parte de seu conjunto de aniversário, que incluía um US$ 2.335 Minivestido preto Clio Peppiat, Aquazzura Galactic Mini Tote, jaqueta de pele sintética Anine Bing, salto Aquazzura Atelier Plateau, brincos Messika e colar de tênis.

Taylor’s escoltar até a porta, seu melhor amigo Blake Lively estava deslumbrante em um conjunto monocromático, composto por um vestido de couro preto da coleção Michael Kors, combinado com botas de salto agulha de couro Christian Louboutin e joias de ouro.

A festa repleta de estrelas de Taylor Swift

Swiftfesta de aniversário, realizada em Manhattan, contou com a companhia de amigos íntimos, incluindo VivazGigi Hadid, Então KravitzJack Antonoff, Antoni Porowskie as irmãs Haim, entre outros.

Notavelmente ausente das festividades estava Travis Kelceque tinha treinos obrigatórios com o Kansas City Chiefs.

A revelação por Keleigh Sperry acrescenta um toque pessoal Swift comemoração de aniversário, destacando o vínculo entre a cantora e seus amigos da indústria do entretenimento.