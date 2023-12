Kelly Oubre Jr. Quebra o silêncio sobre o acidente e retorna ao tribunal esta semana

Reproduzir conteúdo de vídeo





Kelly Oubre Jr. está finalmente falando sobre o acidente que o deixou com ferimentos graves no mês passado … falando com a mídia na Filadélfia antes de seu retorno à quadra de basquete na quarta-feira.

Vale lembrar que o atacante do Philadelphia 76ers não joga basquete desde que quebrou uma costela, além de lesões no quadril e nas pernas, após ser atropelado por um veículo no dia 11 de novembro.

O jogador de 27 anos manteve silêncio sobre o incidente… até agora, já que foi liberado para jogar e deve estar disponível contra o Washington Wizards na quarta-feira.

“Antes de mais nada, quero apenas agradecer à minha família e aos meus amigos, à organização dos 76ers, especialmente ao treinador [Nick] Enfermeirapelo maior apoio durante todo este processo”, disse Oubre à mídia na segunda-feira.

“Falei com a polícia sobre esta situação e eles têm uma investigação em andamento. Falei com quem preciso falar sobre isso e mantenho isso onde está. isso porque eles estão investigando isso.”

Mesmo com todos os ferimentos, Oubre diz não ter má vontade para com o motorista, dizendo que sempre fala de “amor e paz”.

Kelly também abordou rumores de que ele inventou o incidente.

“Estou realmente abençoado por não ter sido pior do que é e por poder voltar a trabalhar e sorrir, andar, falar e respirar”, disse Oubre. “Então, sim, é isso que tenho a dizer sobre os teóricos da conspiração.”



TMZ Sports

Lembre-se, TMZ Sports vídeo postado, com permissão, mostrando Oubre voltando para casa após o acidente, claramente com muitas dores. Sua esposa ligou imediatamente para o 911 e Oubre foi levado às pressas para o hospital.

Oubre – que assinou um contrato de 1 ano e US$ 2,9 milhões com o 76ers em setembro – tinha média de 16,3 pontos e 5 rebotes por jogo antes do incidente.