Kendall Jenner alimenta rumores de separação de Bad Bunny com o último lançamento

Kendall Jenner fiz uma viagem ao Colorado sem Coelho Mau alimentando rumores de que a dupla está prestes a se separar, ou já o fez.

Jenner está namorando o cantor de reggaeton desde fevereiro deste ano, em um relacionamento ainda relativamente jovem, mas eles não são vistos juntos publicamente desde 29 de outubro, em Beverly Hills, Califórnia.

Agora ela saiu com amigos em Aspen Colorado mas o músico porto-riquenho não está à vista e Jenner parece estar gostando da companhia que a rodeia.

Ela usava um casaco de pele gigante, meia-calça e sapatos baixos pretos enquanto gostava de estar sob os holofotes dos fotógrafos e dos paparazzi, andando como se não estivesse perdendo uma forma familiar ao seu lado.

Por que eles terminaram, se é que terminaram?

Após sua última aparição, Jenner postou uma mensagem enigmática no Instagram que parecia uma mensagem de rompimento. Dizia: “O que significa para mim, simplesmente me encontrará”, acompanhado por uma foto de um pôr do sol em 14 de novembro.

Ela inicialmente estava cheia de elogios por Coelho Mau, quem é o nome verdadeiro Benito Antonio Martínez Ocasiocom fontes dizendo à “People” que ela sentia que ele era “diferente” dos caras de seu passado e “encantador”.

Mas, aparentemente, o relacionamento deles chegou ao fim há várias semanas, segundo relatos.

“Não há rixa”, disse uma fonte ao The Messenger. “Eles ainda estão em contato. O relacionamento deles tem sido difícil devido às agendas lotadas.”

Se eles se separaram devido a conflitos de agenda, com Coelho Mau saindo em turnê em 2024, isso é consistente com o término de seu relacionamento anterior.

Jenner datado anteriormente Devin Booker, um guarda de tiro para o Fênix Sóis na NBA, mas encerraram o relacionamento por estarem muito ocupados, embora o amor permanecesse.

Uma fonte disse à People na época: “Ambos têm agendas incrivelmente ocupadas agora com suas carreiras e decidiram fazer disso uma prioridade”.