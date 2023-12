Kendall Jenner e Bad Bunny não são mais um casal depois de alguns meses de namoro

Kendall Jenner e Bad Bunny não são mais um item de acordo com fontes internas. Rumores sobre o rompimento surgiram depois que eles não foram vistos juntos por algum tempo, diferente de quando foram notícia no início do relacionamento.

O passeio divertido de Kendall Jenner com Justin Bieber após o rompimento de Bad BunnyParker Johnson

Kendall Jenner e Bad Bunny não são vistos juntos há muito tempo

Passeios e jantares secretos junto com Hangouts VIP foram negócios normais para o casal, no entanto, parece que acabou, de acordo com fontes que falaram à revista People. Apesar de haver ainda não há detalhes específicos, as fontes afirmam que são “não é mais um casal”

Kendall Jenner fez recentemente um viagem luxuosa para Aspen, e saía com Justin Bieber, no entanto, Bad Bunny não estava à vista quando normalmente eles saíam juntos constantemente e passavam dia após dia saindo.

Bad Bunny está atualmente preparando sua turnê pelos EUA após o lançamento de seu álbum de sucesso “Ninguém sabe o que vai acontecer amanhã” Depois do enorme sucesso do “Um verão sem você” tour San Benito tirou uma folga para ficar com Kendall, mas parece que o tempo acabou.

Embora nunca tenham sido oficialmente um casal, nem mesmo em Instagram, eles foram vistos com bastante frequência e mostraram demonstrações públicas de afeto onde quer que fossem, e muitos presumiram que estavam juntos.

Os rumores de namoro começaram em fevereiro, e então eles tiveram o grande Apresentação no Coachella onde ela foi vista no meio da multidão com BB e recebendo tratamento VIP algumas horas antes do show.