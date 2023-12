Kevin Costner e Jewel se aconchegam no Caribe, gerando rumores de romance

Kevin Costner e Jóia foram vistos se aconchegando em novas fotos, gerando rumores de romance entre os dois. As fotos, obtidas pelo TMZ, mostram Jewel falando ao microfone enquanto Costner envolve os braços em volta da cintura dela com um sorriso. A dupla esteve nas Ilhas Virgens Britânicas no mês passado para uma arrecadação de fundos para o tênis da Jewel’s Fundação Inspiradora para Crianças.

De acordo com uma fonte, “definitivamente havia algo acontecendo… eles estavam namorando. E quando estavam juntos, era como se os dois simplesmente se iluminassem”. Outra fonte acrescentou: “Dava para perceber que eles estavam tentando ser discretos, mas qualquer pessoa que os visse perceberia que algo estava acontecendo”.

A dupla teria voado juntos para fora do Caribe, alimentando ainda mais as especulações sobre seu relacionamento. No entanto, os representantes de Costner e Jewel ainda não comentaram os rumores.

Jewel documentou sua viagem tropical no Instagram em novembro, expressando sua gratidão a Costner por atuar como mentor. Ela escreveu: “Todos os anos, minha fundação @inspiringchildren e eu vamos à Ilha Necker para ajudar a organizar um evento de tênis… é um momento incrível, que uso para relaxar, descansar e brincar com meu filho!”

Costner recentemente se divorciou de sua esposa há 18 anos

Jóia já foi casado com um cowboy profissional Você Murray em 2008 e eles têm um filho juntos. Eles se divorciaram em 2014. Costner, por outro lado, é casado com uma designer de bolsas Christine Baumgartner desde 2004. No entanto, Baumgartner pediu o divórcio em maio, após 18 anos de casamento. O casal resolveu o divórcio em setembro.

Embora Baumgartner tenha sido associado ao amigo de Costner Josh Connor desde a separação, seu advogado afirma que a conexão deles “nada mais” é do que platônica.

No geral, parece que Costner e Jewel desenvolveram um vínculo estreito durante o tempo que passaram juntos nas Ilhas Virgens Britânicas. As fotos aconchegantes e os relatos de testemunhas oculares sugerem que pode haver mais do que apenas amizade entre eles. No entanto, até que representantes de ambas as partes comentem os rumores, a natureza do seu relacionamento permanece especulação.