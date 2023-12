Kevin Durant marca um gol difícil para entrar na lista dos 10 maiores artilheiros da história da NBA

Fênix Sóis Super estrela Kevin Durant precisava de apenas 17 pontos na noite de sexta-feira contra o Nuggets de Denver no Footprint Center para passar Moisés Malone e se tornar o décimo maior artilheiro de todos os tempos em NBA história.

Durant, de 35 anos, marcou uma bandeja difícil faltando 50,3 segundos para o final do segundo quarto, alcançando 27.411 pontos na carreira. Ele dirigiu até a linha de base e intimidou o guarda do Nuggets Reggie Jackson ao chão antes de conseguir os dois pontos históricos.

Kevin Durrant alegra o dia dos jovens fãs tirando uma selfie com ele

O 13º tempo Todas as estrelas e bicampeão da NBA jogou pelo Trovão da cidade de Oklahoma, Guerreiros do Golden State, Redes do Brooklyn e sóis.

Ele foi selecionado em segundo lugar geral no Draft da NBA de 2007 pelo Seattle SuperSonics (que então se tornou o Thunder) fora do Universidade do Texas com apenas 19 anos de idade.

Durant está na liga há 17 temporadas, com média de carreira de 27 pontos por jogo e contando.

Os 10 melhores marcadores de todos os tempos da NBA