Kevin Holland e Vicente Luque propõem luta de último segundo no UFC 296

Vicente Luque ainda espera lutar no UFC 296.

O veterano dos meio-médios lutaria contra Ian Machado Garry neste sábado, na T-Mobile Arena, em Las Vegas, mas a luta foi cancelada devido a Machado Garry contrair pneumonia. A poucos dias do evento, parece que Luque terá que esperar até o próximo ano para voltar ao octógono, mas o sempre ativo Kevin Holland se ofereceu para intervir e manter Luque no card.

Na quarta-feira, Holland atacou Machado Garry nas redes sociais, ao mesmo tempo que sugeria em uma legenda que ele substituiria Luque em uma luta peso-casado até 180 libras.

Mike Heck, do MMA Fighting, entrou em contato com o empresário da Holanda, Oren Hodak, do KO Reps, que confirmou que entrou em contato com o UFC na noite de quarta-feira para avisar que Holland está falando sério sobre lutar no sábado.

Luque respondeu à oferta da Holanda e concordou com a estipulação de 180 libras.

“Então, pessoal, vi que Kevin Holland quer entrar para substituir a luta de sábado à noite e quero dizer a vocês que estou desanimado”, disse Luque em um vídeo nas redes sociais. “Então Kevin, se você realmente quer vir aqui, vamos fazer isso. Vamos misturar tudo. Vamos entrar naquele octógono e ir para a guerra e ei, estou disposto a fazer 180, então podemos fazer isso em 180 e vamos fazer um show para todo o público.”

Ainda não há nenhuma palavra oficial do UFC sobre se uma luta preliminar será adiada para substituir Luque x Machado Garry no card principal do UFC 296, nem se a promoção está realmente considerando ter um novo oponente para enfrentar Luque em tal. curto prazo.