Kevin Holland zomba de Ian Machado Garry com camiseta ‘Wagged’

Kevin Holland deu a Ian Machado Garry um gostinho de seu próprio remédio.

Holland recentemente usou uma camiseta “Wagged” com o rosto de Garry durante um recente treino que ele postou no Instagram.

A camiseta de Holland obviamente faz referência à atual controvérsia em torno de Garry e sua esposa, que escreveu um livro Como ser um WAG há quase uma década.

Holland e Garry terão grandes brigas no início do próximo ano. Holland está recebendo Michael ‘Venom’ Page no UFC 299, enquanto Garry está competindo contra Geoff Neal no UFC 298. Garry irritou Neal recentemente ao criar uma camiseta com a foto de Neal em uma prisão recente.