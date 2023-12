Khalil Rountree explica o texto explicativo de Alex Pereira e ignora as ‘opiniões idiotas’ dos críticos

O crescente peso meio-pesado do UFC, Khalil Rountree, tenta não aceitar o que os fãs dizem – a menos, é claro, que eles tenham uma ideia realmente boa.

Quando Alex Pereira conquistou o título do UFC na categoria até 205 libras, somando seu segundo título do octógono em sua sétima luta no UFC, Rountree disse que suas redes sociais explodiram. Os fãs gostaram do confronto.

O problema era que, naquele momento, Rountree não conseguia defender a luta com muita força. Ele precisava reforçar seu currículo.

No sábado, Rountree fez exatamente isso ao parar o ex-desafiante ao título Anthony Smith, que foi vítima de seu poder sobrenatural no co-headliner do UFC Vegas 83. Rountree usou seu discurso pós-luta para chamar Perreira, que nocauteou ex -campeão Jiri Prochazka para conquistar o título dos meio-pesados.

“Não acho que vocês tenham nenhum registro de eu ter criticado alguém, mas na minha cabeça, sabendo que se eu vencesse Anthony Smith, isso me colocaria entre os 10 primeiros”, explicou Rountree na coletiva de imprensa pós-luta. para o UFC Vegas 83. “E eu sei que do jeito que funciona o ranking, tenho que estar entre os 10 primeiros para ser digno de lutar pelo título.

“Digamos que eles me colocaram em 10º lugar [in the rankings] e não o número 8, onde Anthony estava. Então a partir de 9, na minha opinião, e acho que na opinião da torcida, a luta mais emocionante seria eu x Pereira. Isso é exatamente o que vi nos comentários. Depois da vitória do Alex, fiquei inundado, com pessoas me marcando, e acho que faz sentido.

“Dois atacantes dinâmicos e poderosos. Não pretendo atirar em nenhuma queda. Acho que nunca atirei para uma queda na minha carreira. Não acho que ele vá necessariamente atirar para alguma queda, porque o cara é um guerreiro. Então você tem dois explosivos e dinâmicos [fighters] na minha opinião, simplesmente faz sentido.”

Nem tudo que os fãs trazem para Rountree recebe a mesma consideração. Na verdade, o veterano do UFC de 33 anos tenta ignorar a maior parte disso – as críticas que acompanham a fama e a notoriedade são tóxicas para sua saúde mental.

Mesmo com uma vitória sobre Smith, Rountree não esperava que o teor de sua linha do tempo mudasse muito. Quem gosta dele continuaria gostando dele, e quem acreditava que ele não comparecia às grandes brigas encheria o ar de negatividade.

“Não acho que as pessoas vão calar a boca e acho que depois dessa luta, haverá pessoas que ainda não acreditam e que ainda têm coisas ruins a dizer”, disse Rountree. “Acabei de aceitar isso. Haverá uma grande porcentagem de pessoas que terão opiniões realmente ruins.

“E o que é uma merda também, e para ser sincero, obviamente, é sobre mim, então pode haver um pouco de verdade nisso. Porque houve momentos no passado em que eu não era consistente e não comparecia a grandes lutas, então se eu ler coisas assim, fico tipo, cara. E é por isso que não leio coisas assim. Eu simplesmente continuo fazendo o que estou fazendo. Por mais que eu ame as pessoas, tenho que criar uma separação enorme, porque me importo demais com as pessoas. Às vezes, opiniões, posso permitir que elas tenham muito efeito sobre as minhas.

“Então a forma como eu aceito é que sempre haverá opiniões ruins, e sempre haverá, até o dia em que eu parar de lutar, vai haver uma parcela gigantesca de fãs de MMA que simplesmente não não acredite em mim ou não goste de mim por qualquer motivo. Eu só tenho que estar bem com isso e continuar a fazer o que faço por mim e por meus entes queridos.

“Aqueles que me apoiam e torcem por mim, cara, eu os amo demais, porque eles poderiam facilmente estar do outro lado.”