Kim Kardashian ainda não se desculpou com Taylor Swift pela ligação vazada

Fontes com conhecimento direto nos dizem que Kim nunca pediu desculpas a Taylor durante o notório telefonema “famoso” entre Taylor e Kanye em 2016 … aquele que Kim e Ye lançaram, tentando mostrar que Taylor estava bem com a frase atrevida da música sobre ela.

Lembre-se, no momento do lançamento da faixa, Taylor expressou indignação com a letra de Ye… “Eu sinto que eu e Taylor ainda podemos fazer sexo // Por quê? Eu tornei aquela vadia famosa.” Em resposta à raiva de Taylor, Kim postou sua versão do telefonema gravado em um esforço para provar que Taylor entendia exatamente o que a música incluiria.