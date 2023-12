Kim Kardashian passou o Natal com outro jogador da NBA?

Rrelatórios deste mês sugerem que Kim Kardashian pode estar secretamente em um relacionamento romântico com um jogador do Chicago Bulls enquanto ela passa de Kanye West e Pete Davidson.

Apesar de revelar recentemente uma notável colaboração do SKIMS com a NBA, Kardashian não é estranha por estar romanticamente ligada a jogadores de basquete.

Paris Hilton e Kim Kardashian desfrutam de trenó de Natal no país das maravilhas do inverno

Então, embora esta não seja a primeira vez Kardashian foi associado romanticamente a um jogador de basquete, a identidade do jogador envolvido nesta última especulação conseguiu pegar as pessoas de surpresa.

De acordo com uma dica que circula no Deux Moi, Kardashian esteve secretamente envolvido com um jogador específico do Bulls, e a escolha está causando surpresa. O jogador em questão é Torrey Craig.

Sua possível conexão com Kardashian adiciona uma camada intrigante à narrativa, já que ele não é um grande nome e não é um novo talento empolgante. Aos 33 anos, o jogador da NBA está na liga desde 2017 e teve sucesso limitado na liga, embora tenha tido sucesso em outros lugares.

Chris Paul e Kim K trollaram

Guerreiros do Golden State jogador Chris Paulo esteve sob os holofotes na segunda-feira por sua ascensão na lista de três pontos de todos os tempos da NBA, depois de somar três à sua contagem na derrota de seu time em casa para o Nuggets de Denvermas nem sempre você pode participar da conversa de maneira positiva.

Paul foi mencionado em um tweet de paródia sobre um suposto encontro com Kardashian e a conta até reviveu uma foto de 2022 de Kendall Jenner e Devin Bookerque não se parece em nada Pauloenquanto NBA Centel dobrava a aposta na trolling.

Além disso, o relato da paródia reviveu um comentário de Kanye West de 2022 que se tornou viral e polêmico, antes de sua conta no Twitter-now-X.com ser suspensa. Na postagem, ele afirmou que Paul teve um caso com Kardashiano que foi uma afirmação que poderia ter colocado Paul em apuros, pois ele é casado e tem dois filhos.