Kim Kardashian presenteou modelo 3D de seu cérebro de Prenuvo

A estrela do reality postou alguns vídeos no fim de semana mostrando o presente de Natal que ela diz ter recebido de uma empresa chamada Prenuvo – que faz exames de corpo inteiro e que na verdade hospedou Kim e alguns outros membros da família para fazer uma triagem diagnóstica.

Parece que eles usaram a imagem que obtiveram do cérebro dela e enviaram a ela um modelo 3D para as férias… e pelo que podemos dizer, Kim está impressionada com o gesto atencioso.

Na verdade, Kim trabalhou com Prenuvo no início do ano e encorajou as pessoas a se prepararem para a varredura da empresa… observando que ela poderia detectar algo que você normalmente não detectaria. O único problema, para alguns, é que é caro – cerca de US$ 2.500 por digitalização.