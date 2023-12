Kim Zolciak e Kroy Biermann ganharam presentes de Natal para crianças, apesar dos problemas financeiros

Disseram-nos que sua ninhada sempre será sua prioridade… e apesar do grande drama entre eles, eles optaram por não viajar nas férias e, em vez disso, celebraram o grande dia juntos em sua mansão na Geórgia.

No início deste mês, Kris deu início à coleção de sapatos de Kroy, vendendo-os junto com seus calçados e bolsas… atraindo potenciais compradores com grandes nomes da Gucci, Louis Vuitton, Valentino e muito mais.