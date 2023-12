Kim Zolciak vende sapatos de Kroy Biermann em meio a problemas financeiros e divórcio

Kim Zolciak está dando o chute Kroy Biermanna impressionante coleção de sapatos do casal… na esperança de obter lucro em meio aos crescentes processos judiciais e problemas financeiros do casal.

KZ apareceu no Instagram na sexta-feira e listou os sapatos de grife tamanho 13 de seu marido. Cobrando US$ 350 pelo par Buscemi mais barato e incríveis US$ 650 pelos tênis Christian Louboutin.

Enquanto isso, os tênis Givenchy de Kroy custarão US $ 400 aos seus novos proprietários … enquanto seus Valentinos Rockstud Untitled de couro de bezerro branco custarão US $ 450 – basicamente, você tem que desembolsar o dinheiro para dar o seu melhor!

No entanto, com os processos judiciais acumulando-se ao longo faturas de cartão de crédito não pagasnão são apenas os produtos de grande nome de Kroy que estão sendo abatidos … Kim também colocou à venda seus saltos Gucci de US $ 1.250 e botas Jimmy Choo de US $ 500.

Kim está claramente apostando em sua venda de garagem de alto risco em andamento, ajudando-a com seus problemas financeiros… e está encobrindo seus rastros adicionando algumas de suas bolsas de grife na mistura – na esperança de arrecadar milhares com seus Chanel, Givenchy e Itens Prada.

O casal intermitente está claramente em apuros financeiros… com suas brigas relacionadas a dinheiro terminando recentemente com policiais sendo chamados para sua casa após uma briga explosiva.

Como informamos pela primeira vez… Kim estava processado pelo Bank of America por mais de US$ 50 mil em dívidas de cartão de crédito no mês passado… depois de ser casado em agosto pela SAKS/CAPITAL ONE por não pagar uma fatura de cartão de crédito de US$ 156 mil.