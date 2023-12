Knicks ainda está bravo com Emily Ratajkowski: ela não terá mais assentos gratuitos na quadra

Tele Knicks de Nova York estão provando ser um dos mais mesquinhos NBA franquias. O Madison Square Garden supostamente não dará mais Emily Ratajkowski assentos gratuitos na quadra porque ela recentemente saiu de um jogo mais cedo ao lado de sua colega supermodelo Irina Shayk.

Ratajkowski, 32, e Shayk, 37, saíram da arena faltando menos de três minutos para o final do jogo, enquanto os Knicks perdiam o calor de Miami por 21 pontos. Nova York conseguiu completar o retorno milagroso e os fãs ficaram furiosos com as modelos por terem saído mais cedo.

Página seis agora está relatando que foram negados assentos a Ratajkowski para um Rangers de Nova York jogo no MSG e disse que precisaria comprar ingressos para os eventos daqui para frente.

Os assentos na quadra não são apenas caros, mas também muito difíceis de conseguir, até mesmo para ela, então é improvável que “EmRata” esteja no MSG tão cedo.

Emily Ratajkowski se defende

Ratajkowski afirmou que não tinha ideia de que MSG e os Knicks estavam bravos com ela por ter saído e explicou que eles tiveram que sair devido a uma situação de cuidado infantil.

As fontes anônimas mencionaram que não pareciam com pressa ao sair da arena e até tiraram algumas selfies.

Ratajkowski já foi visto em um jogo dos Knicks com o ex-namorado Pete Davidson.