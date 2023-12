Kobe Bryant recrutou Shohei Ohtani para o LA Dodgers por meio de imagens inéditas de 2017

Aembora Kobe Bryant é uma lenda do Lakersseu amor pelo Los Angeles Dodgers era conhecido em todo o país. Há muitas fotos e vídeos dele torcendo por seu time favorito da MLB, que também representa a cidade que ele tanto amava. Mas mesmo além do túmulo, Kobe Bryant continua ajudando as equipes que representam seu espírito. Acontece que Bryant já estava ciente Shohei Ohtani talentos incríveis em 2017. Ele sabia o suficiente sobre Shohei para gravar uma mensagem três anos antes de sua morte prematura, pedindo diretamente a Ohtani para se tornar um Dodger. Este foi o ás na manga da equipe, que utilizou no timing perfeito e como um recurso que convenceria Ohtani. Uma filmagem que os Dodgers pediram a Kobe para filmar quando Ohtani estava prestes a chegar Liga Principal de Beisebol de Lutadores Hokkaido Nippon-Ham que fez maravilhas em 2023.

Shohei Ohtani veste camisa e boné dos Dodgers pela primeira vez, uma nova era começaTwitter

Shohei Ohtani sentiu arrepios ao ver Kobe dizer seu nome

De acordo com Jeff Passan, da ESPN, Ohtani viu o vídeo e de repente entendeu como era importante para a liderança dos Dodgers atraí-lo para o time. Eles estiveram assistindo a este vídeo nos últimos seis anos, onde Kobe conversa diretamente com o fenômeno japonês e lhe apresenta a ideia de jogar no time que ele adora. Ohtani teria dito: “Esse foi um dos destaques de tudo. Fiquei realmente surpreso ao ver. Foi uma mensagem forte e comovente.” Uma mensagem que só podemos imaginar por enquanto, mas que esperamos que os Dodgers possam tornar pública no futuro. Agora isso Ohtani passou a fazer parte da franquia, ouvindo a proposta de Kobe que ajudou a convencê-lo de que deveria ser conhecido por todos e fazer parte dos livros de história.

Kobe Bryant tinha aquele aspecto visionário em seu caráter, ele mergulhou em todos os esportes que pôde. Você poderia fazer poesia com ele por horas sobre o futebol europeu, MLBe até mesmo o NFL. O homem era um ícone do esporte com um vasto conhecimento que ficou evidente para Ohtani ao ver aquele vídeo. Mas o mais importante, Kobe Bryant sempre foi um campeão do cenário esportivo de Los Angeles e um dos embaixadores mais importantes da cidade. Se Ohtani estava inclinado a jogar pelo Blue Jays de Toronto em qualquer ponto das negociações, o vídeo de Kobe deve ter desempenhado um papel fundamental para fazê-lo reconsiderar sua escolha. Bem jogado Dodgersbem jogado.