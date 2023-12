Koerich CONTRATA Operador de Loja, Vendedor, Gerente e mais!

A Koerich, famosa rede de lojas com mais de 60 anos de história, que passou a dedicar-se exclusivamente ao comércio de móveis e eletroeletrônicos em 1993, está contratando mais funcionários para compor a sua equipe. Dessa forma, veja quais são as oportunidades abertas no momento:

Operador (a) de Loja Revezador (Caixa) – Tubarão – SC – Venda Interna;

Vendedor (a) de Loja Revezador – Tubarão – SC – Venda Interna;

Vendedor (a) de Loja Revezador – Lages – SC – Venda Interna;

Auxiliar de Vendas (Tecnologia) – Lages – SC – Venda Interna: Atender aos clientes e oferecer produtos de tecnologia. Orientar sobre as especificações, vantagens e benefícios dos produtos ofertado. Manter o espaço de exposição das mercadoria, limpo e organizado. Participar de treinamento e buscar aprimorar o conhecimento, sobre tecnologia e novidades nas linhas de telefone, tablet e computadores;

Operador (a) de Loja (Caixa) – Imbituba – SC – Venda Interna;

Operador (a) de Caixa – Criciúma – SC – Venda Interna;

Caixa – Rio do Sul – SC – Venda Interna;

Operador (a) de Loja – Balneário Camboriú – SC – Atendimento;

Analista ADM de Vendas – Biguaçu – SC – Administração Geral;

Gerente de Loja – Ituporanga – SC – Venda Interna;

Gerente de Loja – Criciúma – SC – Venda Interna;

Vendedor (a) de Loja – Caçador – SC – Venda Interna.

Mais sobre a Koerich

Dando mais informações sobre a Koerich, podemos frisar que trata-se de uma marca com mais de 60 anos que representa trabalho, responsabilidade social, transparência nos negócios e intensa participação associativa e comunitária.

Além disso, a empresa está atualizada com seu tempo e estreita a relação com clientes através do site na internet, dos pontos virtuais, do call center e das mais de 100 lojas que mantém em Santa Catarina, colocando em prática o slogan: “Koerich, Gente Boa, Gente Nossa”.

Por fim, conta com três gerações no dia a dia da empresa e com uma holding para a continuidade da diversificação dos investimentos, como na área financeira, tecnologia e construção civil.

Veja alguns benefícios

Vale-transporte;

Seguro de Vida;

Vale-alimentação;

Auxílio farmácia;

Assistência médica;

Auxílio Educação;

Assistência odontológica.



Você também pode gostar:

Como se candidatar em um dos postos de trabalho?

Agora que já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa ENTRAR NESSE LINK para ir automaticamente à página da InfoJobs. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Quer se manter inteirado(a) em todas as principais notícias do país e ainda ficar ligado(a) nas diversas vagas de empregos espalhadas pelo Brasil? Acesse agora mesmo o Notícias Concursos!