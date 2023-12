Kourtney Kardashian compartilha look pós-parto, ‘Não cabe muito no armário’

KK se abriu sobre seu dilema na terça-feira, um dia depois do Natal… exibindo seu traje festivo, que consistia em um body, meia-calça, um casaco de pele e um monte de enfeites – e segundo ela, o casaco não era escolhido aleatoriamente.

A legenda diz: “Quando ainda não cabe muita coisa no armário e os seios estão cheios de leite, vista um casaco aconchegante”. As pessoas nos comentários também a estão entusiasmando – incluindo a irmã dela, Khloé que escreveu: “Quando você é um vilão, não importa o que aconteça.”

Como informamos, Kourtney teve seu bebê , Rochoso no mês passado… isso vem depois de Kourtney e seu namorado, Travis Barker exibiu sua barriguinha de bebê algumas sessões de fotos .

Ela também teve sua barriga de gravidez à mostra no show de Travis no Blink-182, que deixou o mundo inteiro saber eles estavam esperando .

Você deve se lembrar, Kourt e Travis mostrou um primeiro olhar no bebê Rocky na sexta-feira – escondendo o rosto do garoto, mas mostrando a família feliz abraçada com o pequenino.