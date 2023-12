Kristin Cavallari aceita conselhos sobre quantos encontros esperar antes de dormir com um novo parceiro

Cristina Cavallari está mais uma vez causando furor nas redes sociais por sua sinceridade ao responder perguntas de seus seguidores em seu podcast ‘Sejamos honestos’.

Desta vez, ela dividiu opiniões ao oferecer conselhos sobre quantos encontros uma mulher deveria ter antes de dormir com um novo parceiro. Sua resposta gerou muitas críticas, embora tenha havido alguns comentários a seu favor.

A polêmica questão colocada ao reality show da MTV ‘Praia de Laguna: o verdadeiro condado de Orange’ estrela era “Quantos encontros até você dormir com um cara?”.

Cavallari respondeu honestamente e disse que “acha que isso não importa”, o que fez com que alguns mirassem nela no Instagram.

Ela revelou que nos últimos dois anos não fez sexo com seus pretendentes até depois de “três ou quatro encontros”, até perceber que não importava se havia uma boa química entre eles.

“Eu não acho que isso importe”, disse ela. “Não importa se você dorme com ele no primeiro ou no décimo encontro. Se há química e sentimentos lá, não importa.”

Alguns chamaram o comentário de “conselho lixo”, enquanto outra pessoa mostrou sua discordância ao afirmar que se alguém está em busca de um relacionamento duradouro, dormir junto cedo não é a melhor opção.

“Este é absolutamente o pior conselho que você pode dar às mulheres jovens, especialmente na sociedade de hoje”, observou outro usuário, embora houvesse aqueles que a apoiaram, incluindo o ex-aluno de ‘Bachelorette’ Nick Viall com um franqueza: “Não ouço mentiras .”

Cristina Cavallari foi casado de 2013 a 2020 com Jay Cutler, ex-quarterback do Ursos de Chicago, com quem teve três filhos. Em outro episódio do podcast ela contou como lida com o relacionamento com o ex.

Kristin Cavallari fala sobre como superar o relacionamento tóxico com Jay Cutler

Em um episódio recente de seu podcast, ‘Sejamos honestos,’Cristina Cavallari se abriu sobre seu relacionamento com o ex-marido Jay Cutler e como eles chegaram a um capítulo mais feliz após seu casamento tóxico.

Cavallari compartilhou que ela nunca pensou que eles chegariam a esse ponto, mas ela está emocionada com isso. Ela ressaltou a importância dos pais terem um bom relacionamento, para o bem dos filhos e disse que “todos ganham quando os pais se dão bem”.

Cavallari divide três filhos com Cutler e expressou sua alegria pelo relacionamento amigável e pelo impacto positivo que isso tem sobre seus filhos.

Ela explicou: “Meus filhos veem isso, quero dizer, é mais fácil. E ouça, eu entendo. Quando o coração das pessoas está partido, é muito difícil. É muito, muito difícil, e então, você sabe, ver Jay feliz é o melhor .”