Kristin Cavallari confessa qual homem ela mais gostou… e não é o ex-marido Jay Cutler

Cristina Cavallari lança algumas bombas ao revelar os detalhes de como ela está lidando com seu relacionamento com seu ex Jay Cutler após a separação.

Ela também mencionou o personagem mais quente ao qual ela está ligada e não era o ex-quarterback do Chicago Bears. A estrela do reality show da MTV Laguna Beach: The Real Orange County surpreendeu ao mencionar Tyler Cameron como o “cara mais gostoso” depois de rumores de romance em 2022.

“Tyler Cameron, acreditem ou não, pessoal, eu sei que isso é muito difícil de acreditar, ele é mais atraente pessoalmente”, disse Cavallari ao podcast “Let’s Be Honest”, acrescentando “é uma loucura, é uma loucura. Então, sim, TC para você, querido.”

Kristin Cavallari e Tyler Cameron têm uma história de amor?

Em abril de 2022, estrelas de reality shows Cavallari e Cameron foram flagrados se beijando em uma sessão de fotos, o que logo gerou especulações sobre um possível relacionamento.

No entanto, o designer do Uncommon James confirmou à revista Us Weekly que Cameron foi contratado para aparecer em uma campanha da linha de roupas e joias da estrela de The Hills.

Depois que as fotos sensuais chegaram às manchetes, Cavallari colocou lenha na fogueira enviando uma foto dela envolvendo as pernas em torno de um homem misterioso com a legenda: “Eu tenho o melhor emprego do mundo”.

Mas em abril de 2022 em que causou furor o possível romance, Cavallari revelou ao SiriusXM que o encontro com Cameron foi por uma questão publicitária, acabando assim com os rumores sobre um relacionamento.

“É por isso que contratei aquele cara, para conseguir imprensa”, Cavallari disse ao “The Bellas Podcast”. “Funcionou. Eu pensei, ‘Marque essa caixa.’ Todo mundo fica tipo, ‘Conte-me tudo’, eu fico tipo, ‘Acho ele ótimo, mas… não estamos namorando'”.

Nesse sentido, a celebridade de 36 anos lembrou em seu podcast que o escolheu como o “mais atraente” por causa de sua aparência e não porque tinham química.