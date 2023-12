KSI anuncia sessão de sparring beneficente com IShowSpeed ​​​​para contraprogramar a próxima luta de Jake Paul

KSI não vai deixar Jake Paul receber toda a atenção em dezembro.

Em um movimento que certamente irritará Paul, KSI anunciou na quarta-feira que ele e seu colega influenciador IShowSpeed ​​​​transmitirão uma sessão de sparring ao vivo no YouTube em 15 de dezembro. que Paul fará sua paralisação para sua próxima luta de boxe contra Andre August em Orlando, Flórida.

KSI e IShowSpeed ​​​​fizeram o anúncio nas redes sociais.

Todas as doações e receitas publicitárias da transmissão ao vivo do YouTube serão destinadas à Fundação Anthony Walker, uma instituição de caridade dedicada à luta contra o racismo, crimes de ódio e discriminação, por meio de serviços de educação e apoio.

KSI tem uma longa história com a família Paul, tendo iniciado a tendência do boxe influenciador com duas brigas com o irmão de Jake, Logan Paul, em 2018 e 2019. Desde então, os dois enterraram o nascimento e até se tornaram parceiros de negócios da marca de bebidas energéticas Prime. , mas KSI e Jake permaneceram em desacordo e continuam a provocar uma possível briga. Esta última façanha de KSI é mais um golpe em seu rival.

Em sua luta mais recente, KSI perdeu por decisão unânime para Tommy Fury em luta que foi amplamente criticada por sua má qualidade. É a primeira derrota na carreira de seis lutas de KSI no boxe profissional.

IShowSpeed ​​é um YouTuber popular que atualmente tem quase 22 milhões de assinantes na plataforma de compartilhamento de vídeos. Anteriormente, ele convocou KSI para encontrá-lo em uma partida de sparring, com a qual KSI concordou verbalmente com a condição de que acontecesse na mesma data de Paul x August.