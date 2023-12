KSI e IShowSpeed ​​se preparam para ‘boicotar’ a luta entre Jake Paul e Andre August: O que eles farão?

KSI e IShowSpeed concordaram com um sparring beneficente que acontecerá em 15 de dezembro, coincidindo com Jake PauloLuta contra André August.

Os influenciadores do YouTube decidiram se encontrar no ringue depois que Speed ​​​​respondeu ao apelo de Paul, prometendo derrotar a estrela britânica.

O evento de sparring será transmitido ao vivo no YouTube simultaneamente com a esperada caminhada no ringue de Paul vs. Paul, recém-saído da vitória sobre Nate Diaz, optou por uma luta de boxe contra August, mas enfrenta desafios na venda de ingressos.

KSI programou intencionalmente seu spar contra Speed ​​ao mesmo tempo que a luta de Paul, adicionando outra camada às trocas verbais contínuas entre os dois.

A potencial luta entre KSI e Paul

Os lucros da caridade irão beneficiar a Fundação Anthony Walker, acrescentando intriga ao confronto de personalidades online. Apesar das discussões sobre um possível confronto entre KSI e Paulo, nenhum plano concreto se materializou. Paul expressou vontade de fazer do KSI o lado A com vantagem em casa e um limite de peso de 185 libras.

“Você pode ser o lado A, podemos fazer isso em sua casa. 185 libras”, disse Paul.

“Qual é a desculpa? Onde a negociação está paralisada?

“Tudo isso sempre dependeu de KSI e dele realmente querer fazer isso.

John Fury exige que KSI lhe pague 200.000 libras pela segunda vez

“Eu acho que o [Tommy Fury] perda, e o quanto isso feriu seu ego… meio que mostra, se ele for tão salgado com essa perda, se ele perdesse para mim, seria o fim de seu mundo inteiro. Não acho que ele esteja pronto para esse fardo mental e arriscar tudo para lutar comigo.

“Eu simplesmente não acho que ele vai voltar ao ringue de boxe. Ele está jogando videogame, fazendo vídeos de reação, enquanto eu estou lutando contra campeões mundiais.”