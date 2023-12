Kyle Richards e Mauricio Umansky se reúnem em Aspen para esquiar em família

Kyle Richards juntou-se ao resto de sua família em Aspen bem a tempo para as férias – mas ela e Maurício Umansky estão mantendo distância… apesar de tecnicamente rolarem juntos.

O casal distante – que atualmente está separado – se reuniu no sábado na elegante cidade de esqui do Colorado… onde Mauricio esteve sozinho nos últimos dois dias, festejando e se divertindo muito.



Claro, a própria Kyle tem estado no México ultimamente… mas parece que ela acabou de pousar ontem à noite. Agora, ela, MU e seus filhos estão se aglomerando como uma unidade – com o que parece ser um instrutor/guia particular conduzindo-os para cima e para baixo nas montanhas.

Como dissemos, Kyle e Mauricio pareciam estar longe um do outro enquanto caminhavam pelo resort – e enquanto cada um deles sorria, respectivamente… em um ponto eles, de fato, se cruzaram para encarar um ao outro e isso parecia tudo menos agradável.

Lembre-se, eles estavam fazendo tudo juntos como uma família no início deste ano – especialmente no verão – e Kyle até apareceu para apoiar Mauricio durante seu tempo no ‘DWTS’ … mas com o passar dos meses , agora é evidente que o relacionamento deles está tenso.

Embora tenham evitado o termo “divórcio” – e, às vezes, até sugerido que estão trabalhando no casamento – os últimos dias foram reveladores… especialmente para Mauricio.



O cara parecia um solteiro em missão… com o objetivo de se divertir.

Enquanto isso, Kyle está preocupado com seu documento Morgan Wade… e outros empreendimentos – incluindo o que ela está acontecendo na Bravo. Todo esse drama provavelmente será exibido na nova temporada de ‘RHOBH’ – incluindo, talvez, uma resposta sobre o que está por vir.