Kyle Richards está ‘se dando bem’ com o ex-marido Mauricio Umansky

TMZ. com

Kyle Richards e marido afastado Maurício Umansky o relacionamento de ‘RHOBH’ é “bom o suficiente para The Grove” – pelo menos é o que a estrela de ‘RHOBH’ nos diz.

A dupla teve alguns meses tumultuados depois de anunciar sua separação em julho, mas Kyle disse ao TMZ que eles estão “se dando bem” depois de serem vistos juntos em um passeio em família no shopping center de Los Angeles no fim de semana.

Falando do lado de fora do Beverly Glen Deli na segunda-feira, Kyle também confirmou que passaria o Natal deste ano com Mauricio e seus filhos.