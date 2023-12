Kyle Shanahan fala sobre o jogo 4 INT de Brock Purdy e seu futuro com os Niners

EUuma recente interação com a mídia após o São Francisco 49ers’ jogo desafiador contra o Ravens de Baltimore, Treinador principal Kyle Shanahan compartilhou seus insights, com foco no quarterback Brock Purdy resposta ao seu desempenho. Apesar de Purdyas quatro interceptações no jogo de segunda à noite, ShanahanOs comentários de Mike Florio, da NBC Sports, destacaram uma perspectiva mais ampla sobre a abordagem do jovem quarterback e a resiliência geral do time.

Shanahan, conhecido por sua abordagem direta, expressou seu cansaço com as repetidas discussões sobre as interceptações. “Sim, ele foi ótimo.” Shanahan afirmou. “Acho que sem ofensa para você, mas estou tão exausto de falar sobre as interceptações do nosso último jogo, mas tem sido como qualquer outra semana e como qualquer outra jogada. o melhor que puder.”

A ênfase do treinador estava menos nas interceptações em si e mais nas Purdyatitude e resposta. Shanahan admira Purdyhumildade e competitividade, observando: “Isso é apenas Brock. Ele sempre assumirá a responsabilidade. Ele não faz isso apenas porque sabe falar com a mídia. É assim que ele vê as coisas.”

Shanahan elogiou a autocrítica de Purdy

Deebo Samuel gritou no Twitter após a primeira derrota do 49ersParker Johnson

Shanahan apontou PurdyA tendência de ser autocrítico, uma característica que ele considera louvável, mas às vezes excessiva. “Ele é um cara muito humilde, mas extremamente competitivo. Esse é apenas o Brock… Ele sempre assumirá a responsabilidade”, disse ele. Shanahan disse. “Você prefere que alguém seja um pouco duro consigo mesmo, em vez de pegar leve consigo mesmo.”

Apesar da perda e Purdydesempenho fora do personagem, os 49ers continuam fortes candidatos, empatados com o Filadélfia Eagles e Detroit Lions pelo melhor recorde na NFC. A resiliência da equipe fica evidente quando eles olham para os jogos finais contra o Washington Commanders e o Rams de Los Angelescom a batalha pelo primeiro lugar na conferência ainda em andamento.

As estatísticas da temporada de Purdy, com 4.050 jardas, 29 touchdowns e 11 interceptações, ressaltam ainda mais suas capacidades e potencial como candidato a MVP. ShanahanA fé de Bradley na natureza introspectiva de seu quarterback e na capacidade de recuperação de seu time demonstra um estilo de liderança focado no crescimento e na responsabilidade, vital para navegar pelos altos e baixos de uma temporada exigente da NFL.