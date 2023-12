Kylie Jenner deixa os fãs confusos com a misteriosa postagem do cartão de Natal vintage

Kylie Jenner causou polêmica nas redes sociais quando ela compartilhou uma foto vintage de Natal em família, fazendo com que os fãs expressassem confusão sobre a presença misteriosa de alguém chamado Casey.

Na foto em preto e branco, uma jovem Jenner foi capturada ao lado sua mãe, Kris Jenner, pai, Caitlyn Jenner, e os irmãos Kendall Jenner, Kourtney Kardashian, Kim Kardashian, Khlo Kardashian e Rob Kardashian.

No entanto, a intriga surgiu de um close na inscrição do cartão, que incluía os nomes “Bruce, Kris, Kourtney, Casey, Kimberly, Khlo, Robert, Kendall & Kylie”. A ausência de Casey na foto de família gerou uma enxurrada de perguntas de fãs perplexos na postagem de Kylie no Instagram.

Quem é Casey?

Uma rápida pesquisa no Google revelou que Casey é Caitlyn filha, Cassandra “Casey” Marino43 anos. Apesar de sua ligação com uma das famílias mais famosas do mundo, Casey optou por se manter discreta, contribuindo para o mistério que a rodeia.

Em 2015, foi relatado que Casey, junto com seu irmão Burt e os meio-irmãos Brandon e Brody, optou por não participar E de Caitlyn! séries documentais, “Eu sou Cait”, seguindo sua transição.

O Clã Kardashian-Jenner foto antiga de férias em destaque Casey, e fãs especularam sobre os possíveis motivos de sua inclusão, enquanto outros comentaram com humor sobre serem insultados se seus nomes aparecessem sem a foto. A confusão pode resultar do distanciamento relatado entre Caitlyn e alguns de seus filhos de relacionamentos anteriores.

Brody Jenner, filho de Caitlyndiscutiu abertamente seu relacionamento distante com o pai, mencionando que ele não cresceu com ela e teve interação limitada quando o Família Kardashian tornou-se proeminente. Esta revelação está alinhada com seus comentários anteriores sobre crescer sem A presença consistente de Caitlyn.

Os comentários sobre Kylie a postagem variou desde questionar a decisão de incluir Casey até brincar sobre a ironia de ter um nome no cartão, mas não uma foto correspondente.

Brody’s reflexões sobre sua educação fornecem contexto para as complexidades de Caitlyn relacionamento com os filhos, esclarecendo as dinâmicas que podem ter influenciado a composição da foto das férias.