Kylie Kelce apresenta música de Taylor Swift em vídeo da filha Wyatt e os fãs enlouquecem

A esposa do jogador do Philadelphia Eagles, Jason Kelce, Kylie Kelce, levou para TikTok para compartilhar um vídeo cativante capturando um instantâneo da infância de sua filha Wyatt, ao mesmo tempo em que presta uma doce homenagem a Taylor Swift.

Nas imagens emocionantes, Wyattvestido em Filadélfia Eagles equipamento, é visto absorto em um livro. O vídeo continua mostrando seu eu mais jovem ao longo de sua infância.

Notavelmente, o vídeo é definido com notas melódicas de Taylor Swift“Nunca cresce,” amplificando o sentimento de valorizar esses momentos fugazes.

Kylie reconheceu ligação com Swift

Fazendo uma brincadeira com o interesse da mídia em suas vidas, Kylie legendou a postagem, “Se você vai tentar fazer disso uma manchete, é melhor oferecer uma sugestão de um áudio melhor… porque não existe.”

Os fãs não poderiam estar mais de acordo, expressando seu encantamento com a escolha da música e o conteúdo adorável.

As letras de Swift, pedindo contra o crescimento rápido demais, ressoam perfeitamente com as cenas ternas.

Os comentários chegaram, com um usuário afirmando: “Absolutamente não há áudio melhor… suas músicas são a trilha sonora da vida”, e outro exclamando: “Você está prestes a quebrar a internet. Isso é precioso!”

Kylie Kelce faz parte da equipe Taylor Swift

Esta não é a primeira vez Kylie demonstrou apreço por Taylor Swift.

Recentemente, ela “gostou” de uma postagem desmascarando rumores sobre Taylor’s relacionamento, mostrando seu apoio ao vencedor do Grammy.

Apesar da crescente fama do Família KelceKylie prefere ficar nos bastidores.

Em um novembro entrevista com Notícias do espectroela compartilhou, “Não gosto muito de estar sob os holofotes ou na frente de uma câmera. Eu me formei em comunicação na faculdade. Adoro estar por trás disso. Esse é o meu pão com manteiga.”

Além de WyattKylie e Jason compartilham mais duas filhas, Bennett e Elliott.